Difesa: la Francia nega coinvolgimento nelle operazioni militari in Libia (2)

- Secondo il portavoce dell’Lna, Ahmed al Mismari, “i paracadutisti delle forze speciali sono atterrati dietro le linee nemiche per svolgere specifiche missioni di combattimento come parte del processo di bonifica del sud-ovest”. Lo stesso portavoce ha dato notizia dell’evacuazione di oltre 2.000 case nella zona di Umm al Aranib, a sud-ovest di Sebha, abitate da famiglie dell'opposizione ciadiana. Da parte loro, i rappresentanti dei Tebu, tribù di ceppo etiope presente nella Libia meridionale ma anche in Niger e Ciad, hanno accusato le forze di Haftar di “pulizia etnica”, insediando al loro posto i clan arabi con il pretesto di combattere i ribelli armati ciadiani. (segue) (Lit)