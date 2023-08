Estonia: premier Kallas dopo scandalo su società del marito, "non intendo dimettermi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La premier dell'Estonia, Kaja Kallas, non intende dimettersi dall'incarico a seguito dello scandalo legato all'azienda del marito, che avrebbe continuato a svolgere affari con compagnie russe. In un'intervista con l'emittente "Err", Kallas ha definito come una "questione di moralità" l'operare in Russia con beni che non sono soggetti a sanzioni. "Non ho intenzione di dimettermi. In qualità di prima ministra, mi sono schierata e continuerò a schierarmi per la libertà dell'Ucraina e dell'Estonia", ha rilevato Kallas. "Err" ha però incalzato la premier sulle contraddizioni delle sue precedenti dichiarazioni sulle attività di Stark Logistics, società in cui il marito, Arvo Hallik, detiene delle quote e siede nel consiglio di amministrazione. (Sts)