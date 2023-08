Fd'I: Congedo, in bocca al lupo ad Arianna Meloni per nuovo incarico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vorrei augurare ad Arianna Meloni un in bocca al lupo per il nuovo incarico, certo che farà un ottimo lavoro. Le sue capacità, la sua passione politica e l'esperienza di tanti anni di militanza ne fanno la persona giusta per ricoprire un ruolo fondamentale per il nostro partito. Rappresenta la freccia in più nell'arco di Fratelli d'Italia per affrontare le sfide di un partito di governo, del primo partito della nazione". Lo dichiara, in una nota, Saverio Congedo, deputato di Fratelli d'Italia, capogruppo in commissione Finanze a Montecitorio, in merito alla nomina di Arianna Meloni a responsabile del dipartimento Adesioni e della segreteria politica di Fd'I. (Com)