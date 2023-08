Trentino: confronto Salvini-sindaci, presente Fugatti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È in corso nel municipio di Pinzolo il confronto tra il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, e una trentina di sindaci e amministratori delle valli Rendena e Giudicarie e Val di Sole. E' quanto si legge in una nota del dicastero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presente anche il presidente della Provincia autonoma, Maurizio Fugatti, e assessori della Giunta provinciale. Salvini e Fugatti ne hanno approfittato per fare il punto della situazione su alcuni dossier infrastrutturali del territorio come la realizzazione del bypass ferroviario di Trento e Rovereto, il dossier della A22, la realizzazione della ferrovia Rovereto-Riva, la variante di Pinzolo. (Com)