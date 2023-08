Cile: Usa rende pubblici due documenti riservati, Nixon sapeva del colpo di Stato contro Allende

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti, Richard Nixon, sapeva dei movimenti che la Marina militare del Cile stava organizzando per far cadere il governo di Salvador Allende, nel settembre del 1973. Un colpo di Stato che lo stesso Allende temeva e pensava di fermare tramite strategie politiche. È quanto rivelano due rapporti quotidiani consegnati l'8 e l'11 settembre alla Casa Bianca, che il dipartimento di Stato Usa ha reso pubblici ieri in omaggio "all'impegno di aumentare la trasparenza". Nel primo rapporto, tre giorni prima del golpe, i consiglieri di Nixon avvertivano che "diversi rapporti" in arrivo dal Cile indicavano "la possibilità di un imminente colpo di Stato militare", coltivato soprattutto tra i ranghi della Marina militare "i cui membri si sono irritati rispetto alla possibile nomina di un nuovo comandante in capo". Gli stessi che avevano sollecitato la collaborazione dell'esercito e dell'aviazione militare. Ma non risulta un "coordinamento" tra i corpi, si legge ancora, e "se gli esaltati della Marina agiscono credendo di ricevere automaticamente l'appoggio delle altre forze, rimarranno isolati". Altri elementi acquisiti dagli analisti Usa rivelavano che gli ufficiali avrebbero cercato di coinvolgere nel piano anche "la popolazione civili, di opposizione al regime", mentre organizzazioni di estrema destra organizzavano blocchi stradali arrivando a scontrarsi con la polizia. (segue) (Was)