Cile: Usa rende pubblici due documenti riservati, Nixon sapeva del colpo di Stato contro Allende (2)

- In quei giorni, si legge ancora nel rapporto consegnato a Nixon, Allende era cosciente della "serietà" della situazione e della necessità di intraprendere qualche azione politica. "All'inizio della settimana" il presidente ha pronosticato che le forze armate gli avrebbero chiestole dimissioni nel caso non avesse cambiato la sua linea economica e politica. "Ha paventato l'ipotesi di un confronto armato tra i suoi sostenitori e i militari", cosciente che i primi "non avevano sufficienti armi per vincere" e del fatto che non sarebbe stato utile cercare di distribuirne di nuove, dato che lo stesso esercito lo avrebbe impedito. Nel secondo rapporto, consegnato il giorno del golpe, l'11 settembre di 50 anni fa, si parla dell'intervento di alcune dell'esercito al fianco della Marina, e della possibilità che intervengano anche l'aviazione e la polizia nazionale. "Nonostante gli ufficiali militari sono sempre più determinati a ripristinare l'ordine politico e sociale, potrebbero ancora scontare la mancanza di una effettivo piano di coordinamento". (segue) (Was)