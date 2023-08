Cile: Usa rende pubblici due documenti riservati, Nixon sapeva del colpo di Stato contro Allende (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri del Cile, Gloria de la Fuente, ha ringraziato Washington per la decisione di desecretare gli atti. "A poche settimane dalla commemorazione del crollo della democrazia in Cile, ringraziamo in modo particolare l'amministrazione del presidente (joe) Biden per la sua volontà di accogliere la richiesta di declassificare rapporti che mostrano relazioni con il nostro Paese". Decisione, ha proseguito, che "promuove la ricerca della verità e rinforza l'impegno dei nostri Paesi a ossequiare i valori democratici, perché democrazia è memoria e anche futuro". (Was)