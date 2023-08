Caccia: Mazzali, governo avvii indagini su terrorismo animalisti in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Porre in essere azioni investigative urgenti e efficaci su atti terroristici e di sicurezza pubblica compiuti in Lombardia da animalisti ai danni di proprietà private riconducibili a cittadini, anche cacciatori. È quello che chiede Barbara Mazzali, assessore a Turismo, Marketing Territoriale, Moda e Grandi Eventi di Regione Lombardia, in un esposto inviato al ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, al ministro della Giustizia, Carlo Nordio e ai vertici di Carabinieri e Polizia di Stato, a seguito dei fatti accaduti in Lombardia. "In questi giorni–spiega Mazzali - abbiamo assistito all'ennesimo danneggiamento di due proprietà private solo perché riconducibili ad associazioni venatorie. A essere completamente distrutto è stato il Quaglidromo di Capriolo (Bs), sede di ritrovo e aggregazione dei nostri anziani e un appostamento fisso di caccia collocato sul monte Montorfano. Oramai da anni assistiamo a distruzioni, incendi, atti di vandalismo di una ferocia inaudita contro proprietà private di cittadini lombardi solo perché destinate ad uso venatorio. Ma quel che oggi rende tutto più inaccettabile è vedere come questi delinquenti rivendicano i loro atti terroristici rimanendo puntualmente impuniti". E' inoltre "assurdo assistere sui social alle loro derisioni rispetto alle forze dell'ordine, fieri ed orgogliosi di aver distrutto, vandalizzato e messo in pericolo proprietà private e interi territori, con incendi e devastazione. Ma quel che è peggio è che sono sempre le stesse sigle note a tutti più volte denunciate come : l'Animal Liberation Front (ALF), che spudoratamente ne rivendica la matrice delittuosa, e Centopercentoanimalisti". (segue) (Com)