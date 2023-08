Caccia: Mazzali, governo avvii indagini su terrorismo animalisti in Lombardia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2022 al Quagliodromo di Rozzano in Provincia di Milano, "l'intera struttura - ricorda Mazzali- è stata incendiata mettendo in pericolo l'incolumità delle persone e causando un pericoloso danno ambientale". Ma sono decine gli episodi citati dall'assessore, che aggiunge: "Potremmo fare un lungo elenco di reati perpetrati da questi soggetti a danno di privati cittadini e delle loro proprietà senza poi contare le minacce aggravate (di morte), la violenza privata, il furto e l'associazione a delinquere, ed è giunto il momento di dire basta. Chiedo agli organi competenti che in questi anni non sono stati in grado di tutelare le proprietà private e l'incolumità dei cittadini lombardi di procedere a riunire tutti i fascicoli riguardanti i fatti lombardi in mano alle varie Procure della Repubblica, Carabinieri e Polizia di Stato e di costituire al più presto una task force investigativa che finalmente assicuri alla giustizia questi delinquenti terroristi". Per l'assessore lombarda "l'alone di impunità dei fatti delittuosi è ormai evidente agli occhi di tutti e la situazione deriva dalla sottovalutazione da parte delle Autorità". Mazzali non ha dubbi: "Questi sono attacchi ad una delle libertà fondamentali della nostra democrazia: l'associazionismo. Queste strutture infatti costituiscono realtà in cui molti anziani, anche non cacciatori, si ritrovano per trascorrere il proprio tempo libero insieme ad amici e conoscenti per socializzare e sentirsi in un ambiente ospitale e familiare". Mazzali rilancia, quindi, la sua richiesta, forte e chiara: "Confido in un'azione investigativa e repressiva efficace che dia una giusta risposta alle comunità lombarde colpite, che nel mio ruolo istituzionale qui rappresento, da questo intollerabile fenomeno prima che questi comportamenti portino a conseguenze peggiori". (Com)