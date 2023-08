Centrodestra: Cattaneo (FI), sua identità non va accantonata ma non diventi chiusura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo governo, "che ha al suo interno anche forze sovraniste, non è mai caduto nell'autoreferenzialità e nella perdita di connessione con il resto del mondo. Il mondo oggi è multipolare, la nostra identità non va accantonata o sbiadita ma non deve diventare chiusura. Questo è il salto che non dobbiamo sbagliare nei messaggi che diamo all'esterno". Lo dichiara, in un'intervista a "la Repubblica", Alessandro Cattaneo, deputato e vicecoordinatore di Forza Italia. "L'altro tema da tenere di conto: l'odio. Occorre costruire una società che lo rifugga, dialogando con la diversità, di opinione, di genere, di religione, di cultura - prosegue il parlamentare -. Il centrodestra deve impegnarsi a non banalizzare il messaggio dell'identità. Sono un fautore delle bellezze italiane, ma viaggiare ti aiuta ad aprire la mente e ad essere anche proiettato alle sfide globali. Alcune polemiche di questi giorni ad esempio (quelle sul generale Vannacci, ndr), non le ho capite: Crosetto ha fatto bene, capisco che su certi temi si polarizzino le posizioni e forse anche la sinistra è troppo ideologica, ma mi piace pensare che Forza Italia possa essere la piattaforma di incontro rispetto a governo e Parlamento, quindi anche con le altre forze politiche. Non dobbiamo irrigidirci, chi lo fa poi si spezza". (Rin)