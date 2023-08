Acqua: L'Abbate (M5s), crisi idrica vera emergenza globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo ultimo rapporto, Oxfam "mostra chiaramente come la siccità e le inondazioni, fenomeni causati dal cambiamento climatico, lasceranno senz'acqua tre miliardi di persone entro il 2050. Siamo nella settimana mondiale dell'acqua ed è doveroso ricordare che le difficoltà nell' accesso all'acqua comporta una diminuzione della produzione di cibo, con conseguente incremento dei fenomeni migratori dalle aree più povere del pianeta. Le zone più colpite dalle crisi idriche saranno l'Africa e l'Asia, già oggi luoghi di partenza dei cosiddetti 'migranti climatici'. Se ne stimano 216 milioni a livello globale di cui 86 milioni solo per l'Africa". Lo dichiara la vicepresidente della commissione Ambiente alla Camera, Patty L'Abbate, del Movimento cinque stelle. "Sono dati allarmanti che richiedono un'accurata analisi per sviluppare politiche preventive di contenimento del danno - continua la parlamentare -. Azioni di adattamento e mitigazione del cambiamento climatico sono necessarie e devono essere audaci anche nel nostro Paese, altrimenti ci troveremo ad affrontare problemi immensamente più grandi di quelli di oggi. Dobbiamo ora porre rimedio e lavorare per preparare il Paese al domani, la vera emergenza è la tutela dei cittadini dalla mancanza d'acqua. Sarebbe bello sentire Giorgia Meloni parlare di temi come questo anziché occupare le pagine dei giornali con le beghe del suo partito".(Rin)