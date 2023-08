Business news: Germania, stagnazione nel secondo trimestre, crescita pari a zero fra aprile e giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania ha registrato una stagnazione del Pil nel secondo trimestre del 2023. Lo ha riferito l'istituto statistico Destatis. Il prodotto interno lordo della principale economia europea ha registrato una crescita pari zero nel trimestre tra aprile e giugno, secondo i dati definitivi dell'istituto statistico, confermando la stima iniziale fatta a fine luglio. Nei due trimestri precedenti, secondo i dati destagionalizzati, la crescita era stata dello 0,4 per cento e dello 0,1 per cento. (Geb)