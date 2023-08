Business news: Regno Unito,: bolletta energetica media scenderà a 2.240 euro a ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La bolletta energetica annuale media delle famiglie britanniche scenderà a 1.923 sterline (circa 2.240 euro) a ottobre. È quanto stabilito dal nuovo tetto al prezzo imposto dall’ente regolatore Ofgem che sarà valido per 29 milioni di famiglie in Inghilterra, Galles e Scozia. Una bolletta media sarà inferiore di 151 sterline (circa 176 euro) rispetto a quella attuale e di 577 sterline (circa 672 euro) rispetto allo scorso inverno. Ma la riduzione del sussidio governativo e l'aumento dei costi fissi fanno sì che per molti la differenza di prezzo sarà minima. (Rel)