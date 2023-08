Sardegna: dal 28 al 1 settembre a Villasimius la mostra itinerante dedicata al vino Cannonau (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cin Cin Cannonau è un evento in crescita che si è dimostrato uno strumento efficace di promozione turistica del territorio, oltre che di divulgazione culturale delle tradizioni enogastronomiche sarde. "Questa manifestazione - afferma il sindaco di Villasimius Gianluca Dessì - ha esordito nel 2021 proprio nel nostro Comune e da lì si sono susseguiti numerosi appuntamenti di successo. Siamo quindi orgogliosi di poter ospitare ancora una volta Cin Cin Cannonau offrendo come location la suggestiva Casa Todde. Uno dei nostri obiettivi è quello di dare al turismo una connotazione culturale ed esclusiva e questo evento, che ci racconta la storia millenaria del Cannonau, si trova in perfetta sintonia con la nostra idea di offerta turistica". La mostra si arricchisce ogni anno di nuove collaborazioni. Sono infatti quasi cinquanta i soggetti coinvolti in questa terza edizione che vede collaborazioni preziose con Agenzie, Associazioni, Enti e Comuni che, assieme alle numerose Aziende aderenti, hanno condiviso lo spirito dell'iniziativa. Oltre alla FIS Sardegna che affianca Cin Cin Cannonau fin dal primo momento, l’estate ‘23 vedrà coinvolte attivamente l’AGRIS e Slow Food Cagliari, l'Associazione Donne del Vino e Campagna Amica Cagliari. Questa tappa di Villasimius è stata organizzata dall'Associazione Botteghe in Piazza, con il contributo della Fondazione Sardegna e del Comune di Villasimius. (Rsc)