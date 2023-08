Taiwan: ministero Difesa, 20 incursioni di aerei militari cinesi nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità di Taiwan hanno denunciato, nelle ultime 24 ore, l'avvistamento di 20 apparecchi dell'aviazione militare cinese all'interno della zona di identificazione di difesa aerea. Tra questi, segnala il ministero della Difesa, alcuni inediti droni da combattimento e spionaggio individuati in volo lungo la costa orientale dell'isola. Oltre a un drone da combattimento TB-001, noto in Cina come lo “scorpione a doppia coda”, e a un drone di sorveglianza BZK-005, il ministero ha denunciato la presenza di aerei da combattimento J-10 e Su-30, oltre ad aerei da combattimento, aerei antisommergibili e da ricognizione.Venerdì, il ministero della Difesa giapponese aveva annunciato l'invio due caccia per monitorare due droni militari cinesi, tra cui un BZK-005 e un altro drone non identificato, avvistati tra l'isola Yonaguni della prefettura di Okinawa e Taiwan.. (Git)