Fd'I: Foti, Arianna Meloni ha militanza che Schlein si sogna

- Arianna Meloni "ha una militanza nella destra che Elly Schlein, iscritta da qualche mese al Pd per partecipare alle primarie, se la sogna. Forse l'estate militante ha fatto prendere una botta di calore alla Schlein: il nome che uno porta non può impedirgli di farsi strada. Sarebbe una discriminazione". Lo afferma il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso Foti, in un'intervista con il "Quotidiano Nazionale". (Rin)