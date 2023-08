Vacanze: Coldiretti-Ixè, cibo come souvenir per un italiano su due (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ricerca dei prodotti tipici è diventato un ingrediente irrinunciabile – spiega Coldiretti – delle vacanze in un Paese come l'Italia che è leader mondiale del turismo enogastronomico potendo contare sull'agricoltura più green d'Europa con 320 specialità ad indicazione geografica riconosciute a livello comunitario e 415 vini Doc/Docg, 5.450 prodotti tradizionali regionali censiti lungo la Penisola, la leadership nel biologico con oltre 80 mila operatori biologici e la più grande rete mondiale di mercati di agricoltori e fattorie con Campagna amica (www.campagnamica.it). La tavola si classifica come la voce principale del budget delle famiglie in ferie in Italia - conclude la Coldiretti - con circa un terzo della spesa totale destinato al consumo di pasti in ristoranti, pizzerie, trattorie o agriturismi, ma anche per acquisti di cibo di strada, specialità enogastronomiche o souvenir. (Com)