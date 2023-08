Corea del Nord: Usa denuncia Russia e Cina per veto a condanna di lancio missili balistici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno accusato Cina e Russia per aver bloccato una risoluzione con cui il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite intendeva condannare il recente lancio di missili balistici da parte della Corea del Nord. "Questo dovrebbe essere un tema che ci unisce. Ma sin dall'inizio del 2022 questo Consiglio non è riuscito a rispettare i suoi impegni a causa dell'ostruzionismo si Cina e Russia", ha detto l'ambascaitrice Usa presso le Nazioni Unite, Linda Thomas-Greenfeld. Il Cds, riunito venerdì in seduta straordinaria, ha discusso una risoluzione di condanna al secondo lancio di un satellite spia in tre mesi effettuato da Pyongyang. Un testo che ha raccolto i pareri favorevoli di 13 dei 15 membri del Consiglio, eccetto quelli espressi da Mosca e Pechino. "La minaccia nucleare della Corea del Nord sta aumentando, e Russia e Cina non si assumono le proprie responsabilità nel mantenere la pace e la sicurezza internazionale", ha proseguito Thomas-Greenfeld. (Was)