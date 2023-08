Ucraina: "The Guardian", incontro nelle scorse settimane tra massime autorità militari di Kiev e della Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle scorse settimane, rappresentanti militari dei Paesi Nato hanno incontrato in una località segreta al confine polacco-ucraino il comandante in capo dell'esercito dell'’Ucraina, il generale Valerii Zaluzhnyi, per quello che è stato definito come “un consiglio di guerra”. Lo riferisce il quotidiano britannico "The Guardian", secondo cui Zaluzhnyi ha portato con sé tutta la sua squadra di comando in un viaggio a circa 300 miglia da Kiev. Lo scopo dell'incontro, durato cinque ore, è stato quello di contribuire a reimpostare la strategia militare dell'Ucraina. Ta i temi prioritari c'era l'attuale controffensiva ucraina, insieme ai piani di battaglia per l'inverno a venire e alla strategia di lungo termine. Tra i funzionari presenti figurava il generale statunitense Christopher Cavoli, comandante supremo delle forze Nato in Europa, e l'ammiraglio britannico Tony Radakin, capo di Stato maggiore dell'esercito del Regno Unito.(Rel)