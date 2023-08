Siria-Bielorussia: Assad e Lukashenko, “rafforziamo cooperazione contro sanzioni occidentali”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siria e Bielorussia rafforzano la cooperazione per mitigare l’impatto della “guerra economica che stanno affrontando da parte dell’Occidente”. Lo ha detto il presidente della Siria, Bashar al Assad, in un messaggio di congratulazioni all’omologo della Bielorussia, Alexander Lukashenko, in occasione del 30esimio anniversario delle relazioni diplomatiche bielorusso-siriane. “La Siria desidera rafforzare le sue relazioni con la Bielorussia”, si legge in una nota diffusa dall’agenzia di stampa governativa siriana “Sana”. Assad ha poi dichiarato: "La solida amicizia che lega i due paesi, e i principi e i valori in cui credono, costituiscono una solida base da cui procedere per a lavorare per raggiungere gli interessi comuni dei due popoli amici”. A sua volta, Lukashenko ha sottolineato che la Bielorussia è sempre rimasta vicina alla Siria durante gli anni difficili e continuerà a esserlo in futuro: "Sono convinto che i nostri paesi affronteranno con successo le sfide della nuova era, e proseguiranno la fruttuosa cooperazione a livello bilaterale e internazionale”. (Res)