Roma: ruba auto della polizia locale e scappa, inseguita e arrestata 30enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha rubato un'auto di servizio della polizia locale e ha tentato la fuga. Per questo una donna di 30 anni, italiana, è stata arrestata. È successo ieri mattina alla stazione Termini di Roma quando la donna, mentre gli agenti della squadra vetture erano intenti a effettuare dei controlli su taxi ed Ncc, si è infilata nella vettura di servizio ed è partita a tutta velocità. Gli operanti che si trovavano appoggiati al veicolo hanno tentato di fermarla ma la donna ha proseguito la corsa ferendone uno. È subito scattato un inseguimento che ha coinvolto diverse pattuglie e grazie al geolocalizzatore dell'auto che ha permesso alla centrale operativa di seguirne il tragitto, l'auto è stata dapprima intercettata in zona San Basilio e successivamente fermata a piazza Sempione e la donna arrestata. Sono in corso ulteriori accertamenti per stabilire le cause che hanno portato la donna a compiere tale gesto. (Rer)