Migranti: Foti (Fd'I), con noi più ingressi regolari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi gli ingressi regolari li abbiamo aumentati. Sono gli altri, quelli che ora stanno all'opposizione, che avevano messo in naftalina il decreto Flussi. È cambiata la situazione geopolitica rispetto a qualche tempo fa: si sono aperti fronti, dal Pakistan al Niger, e il Mediterraneo centrale è il vero ventre molle". Lo dichiara al "Quotidiano Nazionale" il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso Foti, che aggiunge: "Ora il governo italiano potrà accelerare le espulsioni, riportare all'interno di una gestione ordinata un abito creato in modo disordinato, ma è innegabile che serve l'intervento europeo, da soli non si va da nessuna parte. Serve un piano europeo di aiuti per l'Africa. La sinistra dovrebbe mettersi d'accordo con se stessa: oggi i sindaci si lamentano, ma otto mesi fa, quando la situazione geopolitica era diversa e noi cercavamo di contrastare l'immigrazione clandestina, dicevano che erano pronti ad accogliere tutti a braccia aperte". (Rin)