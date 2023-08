Mafie: arrestato a Napoli il latitante Vincenzo Confessore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia di Stato di Salerno, a completamento di un'attività di indagine coordinata da questa Procura della Repubblica - Direzione distrettuale antimafia, nella serata di ieri ha proceduto alla cattura del latitante Vincenzo Confessore, destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. E' quanto si legge in una nota. L'uomo, che era irreperibile dal 2 dicembre 2022, è stato individuato dai poliziotti della Squadra mobile, unitamente agli uomini del Reparto territoriale Carabinieri di Nocera Inferiore e della Compagnia della Guardia di finanza di Cava de' Tirreni, nella città di Napoli all'interno di un noto ristorante ubicato nel quartiere Mergellina. Allo stesso risultano contestati, in concorso con altri - continua la nota - i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsione aggravata dal metodo e dalle finalità mafiose nonché di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. (Com)