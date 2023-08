Russia: cimitero di guerra per gruppo Wagner nella regione di Samara smantellato dalle autorità - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- Un cimitero di guerra inaugurato pochi mesi fa da Evgenij Prigozhin e riservato ai mercenari della compagnia Wagner caduti in combattimento, sarebbe stato smantellato senza clamore a Nikolaevka, un villaggio della regione di Samara. In un video apparso sul web, un uomo con indosso la maglietta del gruppo Wagner, mostra indignato i mucchi di croci e di corone di fiori, rimosse e pronte per essere portate via. "Qui dove hanno fatto una strada c'erano le tombe", dice l'uomo nel video. "Ragazzi ma che state facendo? Questi uomini sono morti per la Patria!", aggiunge l'individuo. (Res)