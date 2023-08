Taranto: Gdf, scoperta evasione prelievo unico erariale di oltre 2 milioni di euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prelievo unico erariale, istituito nel nostro ordinamento nel 2003, è un tributo che grava sui "titolari" degli apparecchi e dei congegni da divertimento ed è commisurato alle somme "giocate" e registrate sui relativi contatori. I controlli dei finanzieri proseguono senza sosta al fine di prevenire e reprimere ogni forma di illegalità e di abusivismo nel settore dei giochi, compresi quelli "on line". La Guardia di finanza - prosegue la nota - svolge attività ispettive a tutela del gioco legale in piena e completa autonomia e detiene altresì, in via esclusiva, il compito di vigilare, ai fini antiriciclaggio, sui distributori e sugli esercenti di gioco. Nel settore del gioco pubblico il Corpo tutela i giocatori da proposte di gioco illegali, insicure e prive di alcuna garanzia, salvaguardando le fasce più deboli, prime fra tutte i minori. (Com)