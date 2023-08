Animali: Salvini, Lega continuerà impegno per difendere i cani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della giornata mondiale del cane, "un affettuoso pensiero ai nove milioni di amici a quattro zampe che vivono nelle case italiane. Loro non sono dei semplici 'animali', ma dei fedeli alleati dell’uomo da tutelare e proteggere dalla malvagità di qualcuno. Proprio per questo, la Lega continuerà ad impegnarsi per difenderli, portando avanti la nostra proposta di legge che inasprisce le pene per chi li maltratta, abbandona o uccide, e intervenendo anche sul nuovo Codice della strada, prevedendo la sospensione o il ritiro della patente per i criminali che li lasciano sulla strada. Giù le mani dagli amici a quattro zampe!". Lo afferma sui social network il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. (Rin)