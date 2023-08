Siria: Mosca, “caccia russo Su-35 ha evitato collisione con F-35 statunitensi”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due cacciabombardieri F-35 della coalizione internazionale guidata dagli Stati Uniti avrebbero “volato pericolosamente” vicino a un jet russo Su-35 in Siria. Lo ha affermato il contrammiraglio Vadim Kulit, vicedirettore del centro russo per la riconciliazione delle parti in guerra in Siria, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa russa “Sputnik”. "Il 25 agosto, alle 9:32 (le 08:32 italiane), una coppia di caccia F-35 della coalizione hanno volato pericolosamente vicino ad un aereo Su-35 delle forze aerospaziali russe, che stava effettuando un volo di linea lungo il confine meridionale della Siria, nella zona di Al Tanf, ad un'altitudine di circa 6.500 metri. Il pilota russo ha mostrato elevata professionalità e ha adottato tempestivamente le misure necessarie per prevenire una collisione", ha detto Kulit in un briefing. (Rum)