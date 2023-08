Afghanistan: ritiro Usa, repubblicani chiedono impeachment per il segretario alla Difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato repubblicano Cory Mills ha presentato una risoluzione per avviare una procedura di impeachment contro il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin, accusandolo di avere “ignorato importanti informazioni di intelligence” nell’organizzazione del ritiro delle truppe statunitensi dall’Afghanistan, dando origine “ad un caos che ha portato alla morte di 13 dei nostri militari”. In una nota, il deputato ha affermato che l’amministrazione Biden ha “deliberatamente ignorato informazioni di intelligence che hanno anticipato i rischi per i nostri soldati e collaboratori nel Paese, in mancanza di modifiche al piano per il ritiro”. (Was)