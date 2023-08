© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha firmato oggi una proposta da presentare al Congresso per chiedere fondi aggiuntivi per lo sviluppo di un nuovo vaccino contro il Covid-19, alla luce dell’incremento dei casi determinato dalle nuove varianti. Parlando con i giornalisti al seguito, Biden ha aggiunto che “cercheremo di consigliare la somministrazione del vaccino a tutti”. (Was)