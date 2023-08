Usa: 11 settembre, uno dei cospiratori non potrà partecipare al processo per disturbo mentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità militari statunitensi, a seguito di una perizia psichiatrica, hanno concluso che Ramzi bin al-Shibh, terrorista yemenita che ha partecipato alla cospirazione che ha portato agli attentati dell’11 settembre 2001, è affetto da un “disturbo mentale”. Stando agli atti giudiziari, ottenuti dal “New York Times”, la condizione del terrorista lo rende incapace di dichiararsi colpevole o partecipare al processo, durante il quale è stata chiesta la pena di morte. All’epoca della sua prima comparsa in tribunale, nel 2008, i suoi avvocati hanno detto che la prigione in cui è detenuto ha somministrato psicofarmaci al prigioniero, il quale si è più volte lamentato per presunte torture e atteggiamenti scorretti nei suoi confronti. Ora sta al giudice, Matthew McCall, decidere se rimuovere il nome di al-Shibh dal caso e procedere con gli altri quattro imputati. (Was)