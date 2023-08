Business news: Germania, Vodafone terzo operatore a superare copertura 90 per cento servizio 5G

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo i concorrenti Deutsche Telekom e Telefónica (O2), Vodafone è ora il terzo operatore di rete tedesco a raggiungere una copertura 5G superiore al 90 per cento. Lo ha annunciato oggi la stessa compagnia tramite la responsabile della divisione tecnologica, Tanja Richter. "Stiamo facendo buoni progressi e abbiamo già aggiornato 14.200 celle per il 5G", ha affermato Richter. Vodafone ha recentemente aumentato significativamente il suo ritmo di espansione. Alla fine di luglio 2022, l'azienda aveva solo il 66 per cento di copertura domestica, mentre ora ha superato questa quota di ben 24 punti percentuali. Tuttavia, il valore è solo moderatamente significativo: la quota di Vodafone nelle aree non urbane è di poco superiore al 75 per cento, quindi non è possibile sfruttare il 5G su una superfice pari a circa un quarto di quella totale. (Geb)