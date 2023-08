Business news: esportazioni da Albania a Grecia a +15,6 per cento tra gennaio e luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni dell’Albania verso la Grecia nel periodo compreso tra gennaio e luglio sono aumentate del 15,6 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Lo riporta l’agenzia di stampa “Ata”, riprendendo i dati dell’Istituto di statistica (Instat). Complessivamente, le esportazioni tra gennaio e luglio sono state calcolate in 18,5 miliardi di lek (circa 174 milioni di euro), mentre nel 2022 si erano attestate a 16 miliardi di lek (circa 151 milioni di euro). Nei primi sette mesi dell’anno, gli scambi commerciali di Tirana con Atene hanno rappresentato il 6,7 per cento del commercio totale albanese. A differenza delle esportazioni, le importazioni dalla Grecia verso l’Albania tra gennaio e luglio hanno registrato un calo, passando dai 39,9 miliardi di lek (377 milioni di euro) del 2022 a 33,9 miliardi di lek (320 milioni di euro). (Alt)