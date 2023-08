Business news: Germania, autorizzata costruzione prima sezione linea collegamento terminale Gnl a Ruegen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'autorità mineraria di Stralsund ha approvato la costruzione della prima sezione della linea di collegamento per il previsto terminale Gnl a Ruegen, in Germania. La sezione va da Lubmin attraverso il Greifswalder Bodden fino alla costa del sud-est di Ruegen, mentre è in corso l'iter di approvazione per la restante parte fino a Mukran. L'autorità ha approvato anche la costruzione del punto di atterraggio a Mukran, compreso un microtunnel. (Geb)