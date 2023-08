Business news: il produttore ittico Mowi fa causa alla Norvegia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mowi, società leader a livello mondiale nella produzione di salmone d’allevamento, ha deciso di fare causa alla Norvegia. Lo ha reso noto un comunicato dell’azienda, ripresa dall’emittente “Nrk”. Il motivo dell’iniziativa è una tassa, approvata dal Parlamento a maggio e applicata retroattivamente dal primo gennaio 2023, sull’uso dello spazio pubblico occupato dagli allevamenti dei grandi produttori del settore ittico. L’amministratore delegato di Mowi, Ivan Vindheim, reputa l’imposta dannosa per gli investimenti e discriminatoria e per questo motivo "faremo causa contro lo Stato presso la Corte distrettuale di Oslo”. Il prelievo fiscale del 25 per cento sui profitti, che si aggiunge alla normale imposta sulle imprese, non si applica ai produttori minori. (Sts)