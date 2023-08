Business news: Grecia, redditi agricoli di giugno a +30,6 per cento su base annua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I redditi agricoli in Grecia sono aumentati a giugno del 30,6 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Lo riporta l’agenzia di stampa “Ana-Mpa”, sulla base di un rapporto dell’Istituto statistico greco Elstat. Secondo i dati, l’incremento dei redditi agricoli è derivato dall’aumento della produzione vegetale (principalmente frutta e olio d’oliva) del 34,1 per cento, e di quello della produzione animale del 24 per cento. Rispetto al mese di maggio di quest’anno, a giugno l’Indice generale dei prezzi alla produzione ha registrato un incremento del 3,4 per cento. (Gra)