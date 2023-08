Sardegna: dal 28 al 1 settembre a Villasimius la mostra itinerante dedicata al vino Cannonau

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo il successo delle due precedenti tappe, di Quartu Sant'Elena e Muravera, torna in una delle località turistiche più amate dell'isola, Villasimius, la mostra itinerante Cin Cin Cannonau. Sarà Casa Todde, in via Roma 60, storico complesso padronale in pieno centro, oggi sede del "Museo del Mare", ad ospitare questa terza tappa. I cancelli si apriranno alle 18 con ingresso libero per visitare la mostra: 20 pannelli con foto, grafici e mappe descrittive sulla storia di quello che viene chiamato “oro rosso di Sardegna”. Una storia lunga tremila anni, da quando già in epoca nuragica l'uomo ha cominciato ad amarlo, per arrivare fino ai giorni nostri. Cin Cin Cannonau conserva la formula, ormai collaudata, che negli anni precedenti ha attratto migliaia di visitatori, con le serate dedicate alle degustazioni guidate, i salotti del gusto e i laboratori di cucina sarda, in cui insieme al vino si approfondisce la conoscenza della cultura gastronomica dell'Isola e i suoi prodotti tipici. Lunedì 28 agosto a partire dalle 19 sarà un salotto del gusto ad aprire la prima delle cinque serate in programma. “Vini e sapori del Gennargentu” è il titolo di questo appuntamento che avrà come protagonisti i prodotti del paese simbolo della Montagna sarda: Desulo. Norcineria, formaggi e pani del Gennargentu incontreranno i vini prodotti in alcune tra le Cantine più alte dell’Isola, vera ricchezza dell'intero Mandrolisai. A fare gli onori di casa sarà Fabrizio Livretti, sommelier e relatore ai corsi di formazione della FIS, Fondazione Italiana Sommelier. Martedì 29 sempre dalle 19, sarà la volta del laboratorio dedicato alla cucina sarda, a cura di Cristina Mamusa de Le Strade del Gusto, sommelier e vice delegata regionale dell'Associazione Donne del Vino esperta di paste artigianali sarde e di Massimo Mascia presidente dell'Associazione Botteghe in Piazza. Regina della serata sa Fregula di Neoneli, piccolo paese del Barigadu che per primo in Sardegna ha riconosciuto e puntato sulle potenzialità di questa specialità tutta sarda, alla quale dedica anche una sagra. I visitatori potranno conoscere tutti i segreti e le fasi di preparazione di questa pasta così versatile che si presta a tante preparazioni e i suoi possibili abbinamenti con il Cannonau. (segue) (Rsc)