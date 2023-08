Sardegna: dal 28 al 1 settembre a Villasimius la mostra itinerante dedicata al vino Cannonau (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella degustazione guidata dedicata ai Cannonau del Capo Ferrato di mercoledì 30 dalle 19, sarà ancora Fabrizio Livretti a condurre i visitatori alla scoperta dei Cannonau coltivati in quella zona, per distinguerne tutte le caratteristiche che li differenziano dagli altri Cannonau prodotti nell'Isola, e mostreranno loro per quali ragioni geografiche, climatiche e di produzione, il territorio del Capo Ferrato conferisce al vino quelle particolari caratteristiche. Il secondo salotto del gusto, giovedì 31, intitolato “Sapori preziosi: Axridda e Cannonau”, racconterà di un connubio riuscitissimo, quello tra il Cannonau e i formaggi sardi e in particolare l'Axridda. A presentare questo formaggio tipico che matura nell’argilla, Emanuela Vacca, esperta di sapori sardi di Slow Food, che mostrerà gli abbinamenti tra alcuni Cannonau provenienti dai territori più prossimi al luogo di produzione di questo formaggio, tipico di Escalaplano. Sarà tutto al femminile l'appuntamento del 1 settembre, che chiuderà la mostra. Un'altra degustazione guidata intitolata “I Cannonau delle Donne del vino”, sarà Cristina Mamusa, sommelier e vice delegata regionale dell'Associazione Donne del Vino a presentare una selezione di Cannonau prodotti in aziende aderenti all'Associazione, uno spaccato sui Cannonau coltivati e prodotti a diverse altitudini (dal livello del mare, alla collina, alla montagna),selezionati nell’intero territorio isolano. (segue) (Rsc)