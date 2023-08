Business news: TotalEnergies e Inpex acquisiscono licenza giacimenti gas e condensati in Australia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società francese TotalEnergies acquisirà una licenza del 26 per cento in blocco offshore nell’area australiana del Mare di Timor, che comprende due giacimenti di gas condensato, diventando partner della giapponese Inpex. E’ quanto si legge in un comunicato stampa dell’azienda francese. “TotalEnergies e Inpex hanno siglato un accordo con (società tailandese) Pttep, in base al quale acquisiscono il 100 per cento della quota detenuta da Pttep della licenza mineraria per l'area AC-RL7 in Australia. Secondo i termini dell'accordo, TotalEnergies acquisirà il 26 per cento della concessione in linea con la sua partecipazione in Ichthys Lng, mentre Inpex acquisirà il restante 74 per cento e assumerà il ruolo di operatore”, si legge nel comunicato. La licenza copre un'area di 418 chilometri quadrati nel Mare di Timor, a circa 250 chilometri dagli impianti offshore di Ichthys Lng, di cui TotalEnergies detiene anche una quota del 26 per cento. La licenza include i giacimenti di gas e condensati Cash e Maple. La società francese prevede che lo sviluppo di questi giacimenti garantirà forniture a lungo termine per l'impianto di gas naturale liquefatto Ichthys Lng. Come riferito, la transazione deve ancora essere approvata dalle autorità di regolamentazione competenti. (Frp)