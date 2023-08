Business news: Bosnia, Repubblica Srpska si indebita per altri 76,5 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Repubblica Srpska (l’entità serba della Bosnia Erzegovina) ha disposto l’assunzione di un nuovo debito di 130 milioni di marchi convertibili (circa 76,5 milioni di euro). Lo riferisce il portale “Capital.ba”, secondo cui tale decisione sarebbe stata presa giovedì scorso, 17 agosto, ma non sarebbe stata resa pubblica sino alla successiva riunione dell’esecutivo. All'ordine del giorno dell’ultima sessione, infatti, è stata menzionata anche la voce "Esame della proposta di consolidamento fiscale per il periodo 2024-26". Il progetto prevede l'emissione di 130 milioni di marchi di obbligazioni che verranno rimborsate nei prossimi cinque anni ad un tasso di interesse annuo del 6 per cento. La Repubblica Srpska sinora ha emesso novanta emissioni obbligazionarie, per un indebitamento complessivo che supera i 3,5 miliardi di marchi (circa 1,7 miliardi di euro). (Seb)