Business news: Regno Unito, Ofgem multa Morgan Stanley per 6,3 milioni di euro per infrazione obblighi di registrazione comunicazioni

- L'autorità per l'energia e il gas del Regno Unito, l'Ofgem, ha inflitto una multa di 5,4 milioni di sterline (6,3 milioni di euro) alla banca Morgan Stanley per non aver registrato e conservato comunicazioni elettroniche relative al commercio all'ingrosso di prodotti energetici. Nello specifico, Ofgem ha spiegato in un comunicato che i broker che acquistavano e vendevano energia hanno utilizzato i loro account WhatsApp privati per discutere le transazioni tra gennaio 2018 e marzo 2020. Ciò significa che Morgan Stanley non è stata in grado di fornire queste conversazioni all'autorità di regolamentazione quando gli è stato chiesto di farlo. "Questa è la prima multa emessa nel Regno Unito per lacune negli obblighi legali di registrazione e conservazione delle comunicazioni elettroniche relative agli scambi sui mercati all'ingrosso dell'energia", sottolinea l'Ofgem nel suo comunicato. Il regolatore britannico specifica inoltre che queste regole sono destinate a "tutelare i consumatori e garantire la trasparenza e l'integrità del mercato". Ofgem ha affermato che avrebbe multato Morgan Stanley per 7,7 milioni di sterline (9 milioni di euro), ma ha scontato tale cifra del 30 per cento dopo che la banca ha scelto di collaborare per risolvere la questione. (Rel)