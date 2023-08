Usa: Biden scherza su foto segnaletica di Trump, è un bell’uomo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha scherzato sulla foto segnaletica del suo predecessore, Donald Trump, pubblicata dalle autorità della contea di Fulton dopo la più recente incriminazione per le interferenze elettorali che hanno avuto luogo in Georgia dopo le elezioni del 2020. Parlando con i giornalisti al seguito, i quali hanno chiesto se Biden abbia visto la foto, il presidente ha risposto di averla vista in televisione, aggiungendo che Trump è “un bell’uomo”. (Was)