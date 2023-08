Business news: Rosatom, inizia fase di costruzione della centrale nucleare di Paks 2 in Ungheria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rosatom e i suoi partner magiari hanno iniziato la fase principale dei lavori di costruzione della centrale nucleare di Paks 2, in Ungheria. Lo ha reso noto la società russa, attiva nel settore nucleare. Oggi “l’appaltatore generale del progetto (di espansione della centrale di Paks), Atomstroyexport, ha dato il via ai lavori della fase principale di costruzione di due nuovi reattori Vver-1200”, si legge in un comunicato. (Rum)