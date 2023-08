Business news: Bosnia, deficit commerciale Federazione a 380,9 milioni di euro a luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deficit commerciale della Federazione della Bosnia Erzegovina (entità croata e musulmana) si è attestato a luglio a 744,9 milioni di marchi convertibili (380,9 milioni di euro). È quanto emerge dai dati dell’Ufficio federale di statistica ripresi del portale d’informazione “Biznis”. Nel mese di luglio, la Federazione ha realizzato esportazioni per un valore di 928 milioni di marchi convertibili (474,4 milioni di euro), ossia il 2,5 per cento in meno rispetto a giugno. Le importazioni realizzate a luglio si attestano invece a 1,6 milioni di marchi convertibili (818 mila euro), con un calo dell’1,9 per cento rispetto al mese precedente. Nel periodo compreso tra gennaio e luglio, le esportazioni sono calate in media ogni mese dello 0,22 per cento, mentre le importazioni dello 0,53 per cento. In generale, i Paesi in cui la Federazione ha esportato di più sono Germania, Croazia e Austria, mentre quelli da cui ha importato maggiormente sono Italia, Germania e Cina. (Seb)