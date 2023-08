Business news: Regno Unito, secondo analisti Citi il Paese entrerà in recessione nel prossimo anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito, così come gli Stati Uniti, entreranno in recessione il prossimo anno a causa di una crescita globale più debole del previsto. Lo ha previsto la banca d'investimento Citi, con sede a New York. Secondo gli analisti di Citi, quest'anno la crescita globale sarà pari al 2,4 per cento, inferiore al trend stimato del 3 per cento; mentre la crescita prevista per il prossimo anno rallenterà al di sotto del 2 per cento. Secondo la banca, ciò sarà causato dalle recessioni nel Regno Unito e negli Stati Uniti e dal continuo rallentamento dell'economia in Cina. (Rel)