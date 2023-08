Business news: Repubblica Ceca, Ceps acquista 6 serbatoi per immagazzinare gas da Rwe per 360 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’operatore statale ceco della rete di trasmissione elettrica (Ceps) ha firmato con la multinazionale tedesca Rwe l’acquisto di sei serbatoi di immagazzinamento del gas naturale, appartenenti alla sussidiaria Rwe Gas Storage Cz, per 360 milioni di euro. Lo ha reso noto un comunicato stampa di Ceps dopo la firma del contratto. Il governo della Repubblica Ceca aveva informato dell’operazione già ieri. Ceps è controllata dal ministero dell’Industria e del Commercio ceco. “Possedere l’infrastruttura di immagazzinamento garantirà allo Stato di essere in grado di controllare la gestione del gas in caso di crisi”, aveva commentato ieri il premier Petr Fiala. I serbatoi sotterranei di Rwe Gas Storage Cz hanno una capacità complessiva di 2,7 miliardi di metri cubi di gas, utili a fornire circa il 36 per cento del consumo nazionale annuo. Il serbatoio più grande è quello di Dolni Dunajovice, in Moravia meridionale, con una capacità di quasi un miliardo di metri cubi. La capacità totale di immagazzinamento del gas nella Repubblica Ceca è pari a 3,45 miliardi di metri cubi di gas. (Vap)