Scuola: Latini (Lega), da Fracassi visione retrograda

- "È bastata una dichiarazione del ministro Valditara a svelare la visione retrograda della scuola da parte di alcuni sindacati. La segretaria della Flc Cgil Fracassi, remando contro la valorizzazione delle scuole paritarie, dimostra di essere indietro di trent'anni, volendo scuole di seria A e serie B. Noi invece siamo per una scuola moderna, meritocratica, che guarda al futuro, riconoscendo anche a tutti gli insegnanti pari dignità professionale". Lo dichiara in una nota la deputata della Lega Giorgia Latini. (Com)