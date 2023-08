Brasile: governo assegna concessione autostradale nello stato di Paranà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Brasile ha assegnato oggi il primo lotto di concessioni della rete autostradale nello stato di Paraná, nel sud del Paese. Ad aggiudicarsi la concessione è stata Infraestrutura Brasil Holding XXI, controllata del Grupo Patria. La società ha vinto la concorrenza della compagnia Epr, proponendo una tariffa di pedaggio del 18,25 per cento più bassa rispetto alla base d'asta indicata nel bando, per un totale di 8,72 real (1,65 euro) per 100 chilometri di strada. L'Agenzia nazionale dei trasporti terrestri (Antt) e il ministero dei Trasporti affidano alla società i 473 chilometri di strade che collegano il porto di Paranaguá (secondo del Paese per movimentazione merci), la regione metropolitana di Curitiba e il ponte dell'amicizia (valico di confine con il Paraguay). La durata della concessione è di 30 anni. Nel periodo, così come indicato nel bando, la compagnia aggiudicataria si impegna a migliorare l'infrastruttura, creando una seconda corsia per 344 chilometri, allargando la carreggiata per 210 chilometri, oltre alla creazione di infrastrutture collegate, passerelle, viadotti, piste ciclabili e altri interventi minori. Il valore approssimativo di investimenti stimato dal governo è di 13,1 miliardi di real (2,5 miliardi di euro). (Brb)