Ucraina: ministro Esteri turco, “sosteniamo i diritti dei tatari di Crimea”

- Il ministro degli Esteri della Turchia, Hakan Fidan, ha incontrato oggi i leader della minoranza tatara di Crimea a Kiev durante la sua visita in Ucraina. Lo riferisce sulla piattaforma X, precedentemente nota come Twitter, il ministero degli Esteri turco. “Il ministro Fidan ha sottolineato il sostegno a tutte le iniziative che rafforzano i diritti e lo status dei turchi tartari di Crimea”, aggiunge il dicastero. In precedenza, l’ex capo dei servizi segreti turchi e attuale capo della diplomazia di Ankara ha incontrato a Kiev il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba. (Res)