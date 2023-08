Usa: Biden in vacanza a Lake Tahoe, F-16 intercettano aereo civile nello spazio aereo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli aerei militari statunitensi hanno intercettato un velivolo nello spazio aereo sopra a Lake Tahoe, in Nevada, dove il presidente Usa, Joe Biden, si trova attualmente in vacanza. In una nota, il Comando per la difesa aerospaziale del Nord America (Norad) ha spiegato che il velivolo è stato intercettato da due caccia F-16 e da un aereo della Guardia costiera, che lo hanno scortato fuori dall’area. Il capo della comunicazione dei servizi segreti, Anthony Guglielmi, ha riferito al portale di informazione “The Hill” che l’incidente non ha avuto impatti significativi sull’operatività dell’agenzia. (Was)