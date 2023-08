Russia: Biden su morte Prigozhin, non posso parlare liberamente ma non sono sorpreso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha dichiarato di non poter parlare “liberamente” delle dinamiche che hanno portato allo schianto in Russia dell’aereo di Evgenij Prigozhin, leader della compagnia paramilitare russa Wagner, morto a seguito dell’incidente. Parlando ai giornalisti al seguito, Biden ha affermato di non essere “sorpreso: stiamo cercando di capire meglio la dinamica dei fatti ma per il momento non ho nulla da dire”. (Was)